Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.05.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Berauscht gefahren

Unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand am Dienstagvormittag ein Fahrer eines E-Scooters. Der 32-Jährige war mit seinem Gefährt in der Künzelsauer Straße in Ingelfingen unterwegs, als er von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert wurde. Während der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand, woraufhin ein Drogentest durchgeführt wurde. Der Test verlief positiv auf THC. Der 32-Jährige musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Öhringen: Aufbruch von Lagercontainer gescheitert - Zeugen gesucht

Diebe versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Lagercontainer einer Firma in Öhringen aufzubrechen. Gegen 21.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem Container der Firma im Verrenberger Weg und versuchten diesen mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Das Aufhebeln des alarmgesicherten Lagercontainers misslang und die Diebe flohen. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Aufbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Geschwindigkeitsmessungen

Zwischen Sindringen und Ohrnberg führten Polizeibeamte am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen auf der Kochertalstraße durch. Im Zeitraum von 13 Uhr bis 17 Uhr wurden 81 Fahrzeuge gemessen. Vier davon waren bei erlaubten 100 km/h zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter hatte sogar 74 km/h zu viel auf dem Tacho. Die vier Fahrer und Fahrerinnen müssen je nach Verstoß mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell