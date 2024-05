Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Kirchardt: Vor Polizei geflüchtet und von der Fahrbahn abgekommen

Ein 37-Jähriger kollidierte in der Nacht auf Dienstag mit seinem Toyota mit einer Hauswand in Krichardt, als er vor der Polizei flüchtete. Der Mann sollte gegen 1 Uhr durch eine Streife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und stieß dann gegen die Hauswand eines Gebäudes in der Rappenauer Straße. Hierbei platzen die Reifen des Pkws, weshalb der Flüchtende nur noch wenige Meter weiter rollte, bis der Wagen zum Stillstand kam. Anschließend rannte der 37-Jährige in den Garten eines angrenzenden Wohnhauses, wo er durch die Beamten festgenommen wurde. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro bezahlen und nun mit einer Anzeige rechnen.

Bad Rappenau-Babstadt: Mehrere Autos durchsucht

Vier unverschlossene Pkws wurden durch einen Unbekannten in der Nacht auf Sonntag in Bad Rappenau-Babstadt durchsucht. Die Fahrzeuge, die in der Waldäckerstraße und der Limesstraße geparkt waren, wurden durch den Unbekannten zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr geöffnet. Anschließend durchsuchte der Täter die Innenräume, entwendete jedoch nichts. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden. Das Polizeipräsidium Heilbronn weist ausdrücklich daraufhin: Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab, wenn Sie es verlassen und lassen Sie keine Wertgegenstände im Innenraum liegen!

Widdern: Verputzmaschine gestohlen

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende eine Verputzmaschine in Widdern. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag und Sonntag Zugang zu einer Baustelle in der Straße "Seehaus" und stahlen das Gerät. Die Maschine konnte später auf einem Feld in der Osterburkener Hangrundstraße aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06298 62000 beim Polizeiposten Möckmühl zu melden.

