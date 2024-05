Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.05.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Zeugin nach möglichem Unfall gesucht

Das Polizeirevier Öhringen sucht nach einer Frau, die am Freitagnachmittag einen Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in Öhringen beobachtet hat. Die bisher Unbekannte meldete gegen 16.20 Uhr, dass es in der Austraße zu einem Unfall gekommen sei, bei dem ein Pkw ein geparktes Fahrzeug streifte. Da die Meldung nicht direkt bei der Polizei, sondern bei der Halterfirma des verursachenden Pkws einging, ist die Erreichbarkeit der Zeugin nicht bekannt. Ob es tatsächlich zu einem Sachschaden kam, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Daher wird die Frau gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden, um den Unfallhergang nachvollziehen zu können.

Öhringen: Katalysatoren entwendet

Vom Gelände eines Autohauses in Öhringen entwendeten Unbekannte am Wochenende 13 gebrauchte Katalysatoren im Wert von rund 5.000 Euro. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 8.15 Uhr am Montag über einen Zaun Zutritt zum Gelände in der Haller Straße. Dort stahlen sie die Fahrzeugteile aus einer Garage im Innenhof. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Neuenstein: In Metzgerei eingebrochen

Das Wechselgeld einer Metzgerei stahlen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in Neuenstein. Der oder die Täter brachen über ein Fenster zwischen 14.15 Uhr am Montag und 4.15 Uhr am Dienstag in die Filiale in der Robert-Bosch-Straße ein. Dort entwendeten sie das Bargeld aus einem Büroraum. Zeugen, die Angeben zu dem Einbruch oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Mulfingen: Gebäude und Bushäuschen mit Farbe beschmiert

Sachschaden verursachten Unbekannte am Wochenende in Mulfingen, indem sie die Fassade der Grundschule und das gegenüberliegende Bushäuschen besprühten. Die Täter machten sich mit grauer Farbe an den Fronten in der Bachgasse zu schaffen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 entgegen.

Mulfingen: Dacia mit Farbe besprüht

Ein Unbekannter besprühte am Sonntag einen in Mulfingen geparkten Pkw mit Farbe. Das Fahrzeug stand zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr auf dem Parkplatz der Sporthalle in der Bachgasse. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er das Graffiti an der Stoßstange und Lichteinheit hinten links. Später meldete er sich bei der Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen. Ob ein Zusammenhang mit den Schmierereien in der Bachstraße besteht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell