Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn / Hirrweiler: Schwerpunktkontrolle Motorrad

Mehrere Polizisten des Polizeipräsidiums Heilbronn nahmen im Stadtgebiet Heilbronn und in Hirrweiler schwerpunktmäßig Motorradfahrer und deren Zweiräder in den Blick. Die Beamten führten am Samstag zwischen 14 Uhr und 20 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen, unter anderem auch mit einem Video-Motorrad, durch. Bei einer stationären Kontrollstelle in Hirrweiler und mobilen Kontrollen in Heilbronn, bei denen jeweils auch technische Überprüfungen durchgeführt wurden, ergaben sich mehrere Verstöße. In vier Fällen waren die Fahrer so schnell, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis mit Beeinträchtigung der Umwelt oder der Verkehrssicherheit werden ebenfalls vier Anzeigen gefertigt. In vier weiteren Fällen war das Fahrzeug unvorschriftsmäßig und andere Motorradfahrer werden wegen unnötigem Lärm, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis oder dem Fahren ohne geeigneten Schutzhelm zur Anzeige gebracht. Außerdem wurden drei Fahrzeuge sichergestellt wovon zwei davon dem TÜV zur Überprüfung vorgestellt werden.

Heilbronn: 2.000 Schaden beim Parken verursacht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitagnachmittag einen Mercedes A160 in Heilbronn. Das Fahrzeug stand zwischen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Etzelstraße. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden von rund 2.000 Euro, der wohl durch ein anderes Auto beim Ein- oder Ausparken entstand. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Haustür von Mehrfamilienhaus aufgehebelt und E-Bikes gestohlen

In ein Mehrfamilienhaus in Heilbronn-Böckingen brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 13 Uhr am Samstag und 10.30 Uhr am Sonntag Zutritt zu dem Objekt in der Grünewaldstraße, indem sie die Haustür aufhebelten. Hierdurch gelangten sie in den Keller, wo sie die Türen zu zwei Kellerräumen aufhebelten und daraus den Akku eines E-Bikes und ein komplettes E-Bike mit Zubehör entwendeten. Der Schaden wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Untergruppenbach: Über Balkon eingebrochen

Vermutlich mit einer Leiter aus dem Garten verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Haus in Obergruppenbach. Der Täter kletterte zwischen dem 18.05.2024 und vergangenem Freitag gegen 16 Uhr auf den Balkon des Gebäudes in der Straße "Zum Klppenhau" und hebelte die Balkontür auf. Er durchwühlte das Haus und schlug außerdem die Autoscheibe eines vor der Anschrift geparkten Pkws ein. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Bad Friedrichshall: Pkw kollidiert mit Sprinter

Zwei Leichtverletzte und zwei Totalschäden sind das Ergebnis eines Unfalls in der Nacht auf Montag in Bad Friedrichshall. Der 25-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter war gegen 1.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 (Uhlandstraße) von Mosbach kommend unterwegs. Der 18 Jahre alte Fahrer eines Audi Q7 fuhr zu diesem Zeitpunkt von der Römerstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein. Die Ampel war außer Betrieb und der jüngere der beiden Fahrer missachtete vermutlich die vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Männer wurden jeweils leicht verletzt. Am Audi und dem Mercedes entstand jeweils Totalschaden in unbekannter Höhe und beide mussten abgeschleppt werden.

Neudenau: Motorradfahrer schwer verletzt

Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein 41-Jähriger am Sonntag ins Krankenhaus gebracht, nachdem er mit einem Motorrad bei Neudenau von der Fahrbahn abkam. Der Mann fuhr gegen 12 Uhr, möglicherweise mit nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der Kreisstraße 2158 am Ortsausgang von Neudenau in Richtung Allfeld, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Durch seinen Sturz wurde er schwer verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zur Reinigung er Fahrbahn musste der Unfallort bis etwa 15.30 Uhr gesperrt bleiben.

Pfaffenhofen: 30.000 Euro Schaden nach Unfall unter Alkohol

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verursachte ein 24-Jähriger am Samstagabend einen Verkehrsunfall in Pfaffenhofen. Der Mann war gegen 20.40 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Straße "Stromberghöfe" unterwegs. Unmittelbar nach einer Rechtskurve geriet er, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und dem Einfluss von Alkohol, in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Audi mit dem entgegenkommenden VW Passat eines 42-Jährigen Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro und an beiden Fahrzeugen Totalschäden. Die Fahrer blieben unverletzt. Ein Alkoholtest bei dem Audi-Lenker ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Er muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Heilbronn: Hoher Schaden und Leichtverletzte bei Unfall auf Allee

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 22.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls in der Nacht auf Sonntag in Heilbronn. Eine 19-Jährige fuhr gegen 1.10 Uhr mit ihrem Fiat 500 auf der Allee in Richtung Wollhaus auf dem linken Fahrstreifen. Vor ihr fuhr ein 23 Jahre alter Mercedes-Lenker, der aufgrund eines Rückstaus abbremsen musste. Die Fiat-Fahrerin wollte nach eigenen Angaben den Fahrstreifen nach rechts wechseln um auszuweichen, als sie bemerkte, dass sich von hinten ein Roller näherte. Sie zog wieder auf den linken Fahrstreifen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch ihr Fahrzeug mit dem Mercedes kollidierte. Durch den Aufprall lösten die Airbags im Fiat aus und eine Beifahrerin wurde ebenso wie der 23-Jährige im Mercedes leicht verletzt. Beide wurden durch die Besatzung eines Rettungswagens untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Pkw kollidiert mit Gebäude

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam ein 22-Jähriger am Freitagabend mit seinem Opel Astra von der Straße "Am Wollhaus" in Heilbronn ab und fuhr in ein Geschäft im "Wollhaus". Der Mann befuhr gegen 21 Uhr den Busbahnhof "Am Wollhaus", kollidierte mit einem Pfosten und stieß dann mit seinem Fahrzeug gegen die Eingangstür einer Filiale am Gebäudekomplex. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Kenntnissen wurde der Fahrer durch den Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell