POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Wohnhausbrand in Lampoldshausen Am Sonntag, 26.05.2024, gg 14:00 Uhr, stand der Hobbyraum im Keller eines Einfamilienhauses in Lampoldshausen in Vollbrand. Ursächlich hierfür war mit hoher Wahrscheinlichkeit der Akku eines Werkzeuggerätes, der während des Ladevorgangs implodierte. Hierdurch wurden die danebenliegenden weiteren Akkus in Brand ...

