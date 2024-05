Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2024

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Mit Messer angegriffen - Mann in Haft

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Freitagmorgen gegen 8 Uhr in Bad Mergentheim-Drillberg auf einem Firmengelände. Der 27-Jährige Beschuldigte steht im Verdacht, einen 49 Jahre alten Mann nach einem Streit mit einem Messer am Hals verletzt zu haben. Der ältere Mann wurde in einem Krankenhaus behandelt; Lebensgefahr bestand nicht. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim dauern an.

