POL-ST: Ladbergen, 64-Jährige schwer verletzt Kollision mit entgegenkommender Radfahrerin

Steinfurt (ots)

Eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Dienstagnachmittag (30.04.24) bei einem Unfall im Begegnungsverkehr auf einem Radweg schwer verletzt worden. Eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin aus Ladbergen fuhr zunächst gegen 16.40 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Tecklenburger Straße in Richtung Ladbergen. Dann kam ihr auf Höhe der Hausnummer 24 die 64-Jährige aus Ladbergen in ei-nem Kurvenbereich entgegen. Es kam zur Kollision. Die 70-Jährige wurde leicht verletzt, die 64-Jährige schwer. Die Frage nach der Unfallversucherin ist Gegen-stand der Ermittlungen.

