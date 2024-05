Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Start der Motorradsaison Erst checken - dann losfahren

Steinfurt (ots)

Mit der Sonne kommen auch immer mehr Motorräder auf die Straßen. Die Polizei im Kreis Steinfurt rät zu Beginn der Saison jedoch allen Bikern, nicht sofort mit einer großen Tour zu starten. Nach der langen Winterpause sollten Mensch und Maschine sich erst einmal wieder aneinander gewöhnen. Der Tipp: Am besten ist es, erst einmal kleinere Ausfahrten zu planen. Vor der Fahrt sollte das Motorrad aber auf jeden Fall überprüft werden. Steht vielleicht sogar eine Inspektion an, sollte diese vor der ersten Tour unbedingt durchgeführt werden. Steht die Inspektion nicht an, prüfen Sie auf jeden Fall folgende Dinge: - Ölstand - Kette - Stoßdämpfer - Bremsbeläge - Bremszüge - Bremsflüssigkeit - Batterie - Reifen (Mindestprofiltiefe 1,6 Millimeter!) Wenn nötig, wechseln Sie auch die Zündkerzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Licht. Motorradfahrer werden von anderen Verkehrsteilnehmern oft erst spät erkannt. Wer tagsüber unterwegs ist, sollte auf jeden Fall das Tagfahrlicht einschalten. So werden Biker von anderen Verkehrsteilnehmern eher wahrgenommen. Eine weitere Hilfe ist helle, reflektierende Kleidung und bestenfalls auch ein heller, reflektierender Helm. Vor jeder Fahrt sollten auch immer Blinker und Bremslicht gecheckt werden. Um wieder das sichere Gefühl für das Motorradfahren zu bekommen, sollten Biker zunächst auf einem ruhigen Parkplatz oder einer größeren Freifläche ein paar Fahrübungen durchführen. So kann mit Bremsmanövern oder dem Ausweichen von Hindernissen die Fahrsicherheit trainiert werden. Auch Autofahrer müssen sich wieder an die neue Situation im Straßenverkehr gewöhnen. Sie sollten immer ein besonderes Augenmerk auf die Zweiradfahrer haben. Beim Überholen sind der Blick in den Außenspiegel und der Schulterblick unabdingbar. Es kann immer wieder passieren, dass sich Motorradfahrer im toten Winkel befinden. Als Motorradfahrer sollten sie immer ausreichend Abstand zur Fahrbahnmitte halten und keine Kurven schneiden. So wird der Seitenabstand zu entgegenkommenden Fahrzeugen nicht zu einer Gefahr. Die Kreispolizei Steinfurt bittet alle Verkehrsteilnehmer, gegenseitig Rücksicht zu nehmen und immer vorausschauend zu fahren, damit alle sicher ans Ziel kommen. Wir wünschen einen guten Start in die Motorradsaison.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell