POL-ST: Ibbenbüren, Schwerer Unfall auf der Rheiner Straße, Unfallstelle derzeit gesperrt

Rheine (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Marktstraße/Poststraße ist am Montag (29.04.24) um kurz vor 12.00 Uhr eine 61-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 81-jähriger Autofahrer aus Rheine zunächst mit einem schwarzen BWM auf der Poststraße in Richtung Busbahnhof. Dann wollte er nach links in die ...

mehr