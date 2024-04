POL-ST: Mettingen, Schulwegunfall, Siebenjähriger schwer verletzt

Steinfurt (ots) - In der Zeit von Sonntag (28.04.), 17.00 Uhr bis Montag (29.04.) 05.15 Uhr sind Unbekannte in eine Bäckerei an der Martinistraße eingebrochen. Wie genau sie sich Zutritt verschafft haben, wird derzeit ermittelt. Die Täter haben eine vierstellige Bargeldsumme entwendet. Wer Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Greven ...

