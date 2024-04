Polizei Steinfurt

POL-ST: Mutter und zwei Kinder schwer verletzt

Lengerich, schwerer Unfall, vier Verletzte (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Setteler Damm/Aldruper Damm sind am Montagmorgen (29.04.24) vier Personen verletzt worden - drei davon schwer. Gegen 07.44 Uhr fuhr eine 39-jährige Frau aus Lengerich mit ihrem Auto auf dem Aldruper Damm in Richtung Ladberger Straße. Im Auto saßen hinten zwei Kinder, ein 7-jähriger Junge und ein 10-jähriges Mädchen. Zeitgleich fuhr ein 20-jähriger Mann aus Lengerich mit seinem Pkw auf dem Setteler Damm von der Ladberger Straße kommend in Richtung Aldruper Damm. Er übersah ersten Erkenntnissen zufolge ein Stoppschild und fuhr in die Kreuzung ein. Der Wagen des 20-Jährigen fuhr seitlich in das Auto der Familie. Durch die Kollision wurde der Wagen der 39-Jährigen gegen einen Baum geschleudert. Bei dem Unfall wurden die Mutter und ihre beiden Kinder schwer verletzt. Die Kinder mussten durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Es waren neben der Feuerwehr, der Polizei, sowie Notarzt- und Rettungswagen auch zwei Rettungshubschrauber vor Ort. Der Kreuzungsbereich ist im Umkreis von rund 200 Metern komplett gesperrt. Der Unfallort kann umfahren werden. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei kam zur Unfallstelle. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell