Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Firmenfahrzeug aufgebrochen Täter machen Beute

Steinfurt (ots)

Am Freitag (26.04.24) gegen 12.35 Uhr stellte der Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter fest, dass dieser aufgebrochen wurde. Der Transporter war seit Dienstagmorgen (23.04.24) an der Dreiningfeldstraße Höhe der Hausnummer 3 geparkt. An der Schiebetür auf der rechten Seite wurden Aufbruchspuren festgestellt. Unbekannte entwendeten diverse Werkzeuge aus dem Fahrzeug, darunter auch diverse Messgeräte, ein Druckverminderer und eine Fettpresse. Die Werkzeuge waren in schwarzen und orangenen Koffern verpackt. Insgesamt wird der Schaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt. Wer Angaben zu diesem Fahrzeugaufbruch machen kann, wird gebeten die Polizei in Steinfurt unter 02551/15-4115 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell