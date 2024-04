Polizei Steinfurt

POL-ST: Schneller Fahndungserfolg nach Diebstahl von Wohnwagen - Täter in den Niederlanden festgenommen

Rheine (ots)

Am heutigen Tag gegen 16:25 Uhr verschafften sich mehrere Personen gewaltsamen Zutritt zum Gelände eines Händlers für Wohnmobile und Wohnwagen an der Röntgenstraße in Rheine. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie sich anschließend vier Fahrzeuge mit jeweils einem Wohnwagen vom Tatort entfernten. Trotz Entsendung von mehreren Streifenwagen und intensiver Fahndung konnten die vier Wohnwagengespanne zunächst nicht festgestellt werden.

Durch eine enge und sofortige Zusammenarbeit zwischen der hiesigen Polizei mit der Polizei Niedersachsen, der Bundespolizei in Bad Bentheim und der niederländischen Polizei konnten letztlich alle vier Fahrzeuggespanne in den Niederlanden angetroffen werden. Die Täter wurden festgenommen und befinden sich derzeit in niederländischer Haft. Die vier entwendeten Wohnwagen wurden ebenfalls sichergestellt.

Während der Fahndung gab es konkrete Hinweise, dass zwei Täter während der Flucht im Bereich Salzbergen aus einem Fahrzeug ausgestiegen und in ein Waldgebiet geflüchtet sind. Hier wurden mit starken Polizeikräften umfangreiche Suchmaßnahmen mit Beteiligung eines Polizeihubschraubers durchgeführt. Die Täter konnten allerdings nicht aufgefunden werden.

