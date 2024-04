Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, 12-Jährige bei Unfall leicht verletzt , Autofahrer flüchtet

Mettingen (ots)

Am Dienstag (23.04.) ist es gegen 07.45 Uhr an der Nierenburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht gekommen. Eine 12-jährige Radfahrerin fuhr auf der Nierenburger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Dabei wurde sie von einem unbekannten Fahrzeug, das in Höhe der Hausnummer 35 wendete, am Hinterrad touchiert. Die 12-Jährige kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

