Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstähle aus Fahrzeugen, Werkzeuge gestohlen

Emsdetten (ots)

In Emsdetten haben Unbekannte zwischen Mittwoch (24.04.24) und Donnerstag (25.04.24) Werkzeuge aus zwei Fahrzeugen gestohlen. An der Straße Am Wasserturm brachen unbekannte Täter zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch und 07.00 Uhr am Donnerstag einen Transporter auf. Aus dem Opel Vivaro entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge - darunter eine Motorsäge, einen Laubbläser, eine Kettensäge und eine elektronische Heckenschere. An der Sandstraße verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Renault Traffic, der in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch und 10.00 Uhr am Donnerstag. Aus dem Firmenbulli stahlen die Täter mehrere elektronische Werkzeuge. Eine genaue Auflistung gibt es noch nicht. Die Polizei ermittelt zu diesen Autoaufbrüchen, Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

