LPI-SHL: Streitigkeit eskalierte

Streufdorf (ots) - Unbekannte Täter sprengten Donnerstagmorgen (25.04.2024) gegen 02:50 Uhr einen Zigarettenautomaten, welcher an einer Hauswand in der Badegasse in Streufdorf (Ortsteil Straufhain) angebracht war. Die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie Zigaretten. Ein Zeuge sah zwei Personen in einem dunklen Pkw vom Tatort flüchten. Der Zigarettenautomat wurde vollständig zerstört. An der ...

