Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat gesprengt

Streufdorf (ots)

Unbekannte Täter sprengten Donnerstagmorgen (25.04.2024) gegen 02:50 Uhr einen Zigarettenautomaten, welcher an einer Hauswand in der Badegasse in Streufdorf (Ortsteil Straufhain) angebracht war. Die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie Zigaretten. Ein Zeuge sah zwei Personen in einem dunklen Pkw vom Tatort flüchten. Der Zigarettenautomat wurde vollständig zerstört. An der Hauswand entstand nach aktuellen Erkenntnissen kein Sachschaden. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0105801/2024 bei der Polizei.

