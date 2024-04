LPI-SHL: Büroeinbruch in der Nacht

Meiningen (ots) - Ein Missverständnis führte zu einem Unfall mit etwa 25.000 Euro Sachschaden. Kurz vor einer Engstelle in der Straße "Am Frauenbrunnen" in Meiningen gab ein Autofahrer Dienstagnachmittag einem 71-jähriger Mercedes-Fahrer Lichthupe, um ihm zu signalisieren, dass er als erster durch die Engstelle fahren könne. Dieses Signal verstand der 19-jährige Fahrer eines am Fahrbahnrand geparkten VW falsch und dachte, er sei gemeint, weil er gerade wieder in den ...

