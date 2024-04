Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lichthupe missverstanden

Meiningen (ots)

Ein Missverständnis führte zu einem Unfall mit etwa 25.000 Euro Sachschaden. Kurz vor einer Engstelle in der Straße "Am Frauenbrunnen" in Meiningen gab ein Autofahrer Dienstagnachmittag einem 71-jähriger Mercedes-Fahrer Lichthupe, um ihm zu signalisieren, dass er als erster durch die Engstelle fahren könne. Dieses Signal verstand der 19-jährige Fahrer eines am Fahrbahnrand geparkten VW falsch und dachte, er sei gemeint, weil er gerade wieder in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Er fuhr los und beachtete den Mercedes nicht. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Aufprall war so stark, dass der VW abgeschleppt werden musste. Die beiden Fahrer blieben zum Glück unverletzt.

