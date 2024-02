Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Amphetamin in Kleidungsstücken Regensburger Zöllner überführen Drogenschmuggler

Regensburg (ots)

Vor wenigen Tagen überprüften Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Regensburg auf einem Autobahnrastplatz nahe Neumarkt i.d.Opf. die Fahrzeuginsassen eines aus Südosteuropa kommenden Pkw. Der 49-jährige Fahrer antwortete den nachfragenden Beamten, dass sie sich auf dem Weg in die Niederlande zu ihren Arbeitsplätzen befinden, Waffen oder Drogen haben sie jedoch nicht dabei. Allerdings ließen sich die erfahrenen Zöllner von dieser Aussage nicht täuschen und nahmen die Kleidungs- und Gepäckstücke der Personen etwas genauer unter die Lupe: In der Jackentasche des Fahrers befand sich ein Plastikbehältnis mit circa zwei Gramm Amphetamin. Im Tabakbeutel des Mannes waren zwei Plastiktütchen mit rund fünf Gramm Amphetamin versteckt. Nach dem Auffinden des Rauschgiftes bei dem Fahrer gaben die zwei weiteren Mitreisenden, auf nochmalige Nachfrage der Zöllner, schließlich zu, ebenfalls Amphetamin dabei zu haben: Die beiden Männer wollten in ihren getragenen Socken circa drei Gramm des Rauschgiftes in die Niederlande schmuggeln.

Die Regensburger Zöllner stellten die aufgefundenen Drogen sicher und leiteten gegen die Männer Strafverfahren wegen des Verdachtes von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

