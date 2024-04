Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Autoaufbruch Werkzeuge gestohlen

Steinfurt (ots)

An der Berliner Straße in Borghorst haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (23.04.24), 19.00 Uhr, und Mittwoch (24.04.23), 07.00 Uhr, einen Ford Transit aufgebrochen. Die Unbekannten beschädigten die Seitentür und stahlen aus dem Fahrzeug mehrere Werkzeuge - darunter eine Kreissäge, eine Stichsäge und einen Akkubohrer. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Steinfurt unter 02551/15-4115.

