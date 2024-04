POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen 23.30 Uhr am Montagabend (22.04.24) und 07.00 Uhr am Dienstagmorgen (23.04.24) an der Straße Willers Kamp in einen BMW 340I eingestiegen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Autos ein. Der Wagen war in Höhe der Hausnummer 1 geparkt. Aus dem Fahrzeug bauten die Täter das Lenkrad und den Airbag aus und entwendeten beides. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

mehr