POL-ST: Greven, 81-Jährige erleidet während Autofahrt medizinischen Notfall, Grevenerin schwer verletzt

Greven (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag (23.04.) gegen 12.10 Uhr am Kreisverkehr Köngistraße / An der Martinischule / Rathausstraße gekommen. Eine 81-Jährige Grevenerin fuhr mit ihrem Audi A1 von der Königstraße kommend in den Kreisverkehr. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Frau aufgrund eines medizinischen Notfalls im Kreisverkehr zunächst geradeaus auf die Grünfläche des Kreisverkehrs. Anschließend beschleunigte das Fahrzeug nochmal und kam in einer Hecke zwischen der Einfahrt An der Martinischule und der Ausfahrt zur Rathausstraße zum Stehen. Um die Frau aus dem Fahrzeug zu bergen, mussten Ersthelfer eine Seitenscheibe des Audi einschlagen. Die 81-Jährige wurde kurze Zeit später schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 1500 Euro.

