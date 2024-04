Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen 23.30 Uhr am Montagabend (22.04.24) und 07.00 Uhr am Dienstagmorgen (23.04.24) an der Straße Willers Kamp in einen BMW 340I eingestiegen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Autos ein. Der Wagen war in Höhe der Hausnummer 1 geparkt. Aus dem Fahrzeug bauten die Täter das Lenkrad und den Airbag aus und entwendeten beides. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

