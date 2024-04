Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Radfahrer fährt 90-jährige Spaziergängerin an Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (18.04.) gegen 15.30 Uhr wurde eine 90-jährige Fußgängerin von einem jugendlichen Radfahrer aus Ibbenbüren am Aasee angefahren. Die Ibbenbürenerin stürzte dadurch zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Fußgängerin war am Westufer spazieren, der Unfall hat sich etwa in Höhe des dortigen Restaurants ereignet. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Das Verkehrskommissariat ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer Hinweise in dieser Sache geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter 05451- 5910 zu melden.

