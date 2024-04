Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Auto- und Radfahrer am Wochenende unter Alkoholeinfluss unterwegs, Radfahrer in Rheine verletzt sich schwer

Kreis Steinfurt (ots)

In Rheine hat sich am späten Freitagnachmittag (19.04.24) ein 56-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Der 56-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Borsigstraße. Er wollte nach rechts auf den Radweg der Bonifatiusstraße abbiegen, als er wegrutsche. Der Mann aus Rheine zog sich eine schwere Verletzung zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholschnelltest vor Ort ergab einen Wert von 1,0 Promille. Dem 56-Jährigen wurde später eine Blutprobe entnommen. Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahrrad keine Alternative zum Auto ist, wenn Alkohol getrunken wurde. Wer alkoholisiert auf das Rad steigt, gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer. Ab 1,6 Promille begeht man außerdem automatisch eine Straftat. Dies kann allerdings bereits ab 0,3 Promille der Fall sein, wenn der Radfahrer aufgrund der Alkoholisierung Ausfallerscheinungen zeigt. Denken Sie daran!

Am Wochenende war die Polizei darüber hinaus viermal im Einsatz, weil Autofahrer alkoholisiert am Steuer saßen. In Emsdetten fuhr ein 61-Jähriger am Sonntagnachmittag (21.04.24) gegen 16.15 Uhr mit einem VW auf der Reckenfelder Straße in Richtung Emsdetten. Durch seine Fahrweise - deutliche Schlangenlinien - fiel der Pkw Beamten im Streifenwagen auf. Die Beamten kontrollierten den 61-Jährigen und nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholschnelltest zeigte einen Wert von 1,5 Promille. Der Autofahrer wurde zur Wache gebracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. In Ochtrup fiel am Samstag (20.04.24) um kurz nach 10.00 Uhr eine 54-Jährige auf, die Zeugenaussagen zufolge mit einem Opel von einem Supermarktparkplatz in Richtung Dränkekreisel fuhr und offenbar unter Einfluss von Alkohol stand. Die Polizei traf die 54-Jährige aus Ochtrup kurze Zeit später in ihrer Wohnung an. Ein Schnelltest auf Alkohol war positiv und zeigte 2,2 Promille an. Die Frau wurde für eine Blutprobe mit zur Wache genommen. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. In Ibbenbüren wurde am Samstag (20.04.24) ein 50-jähriger Autofahrer aus Greven festgestellt, der sein Auto unter Alkoholeinfluss gesteuert hatte. Zeugen meldeten gegen 05.15 Uhr, dass der 50-Jährige mit einem BMW unterwegs sei und zuvor Alkohol konsumiert hatte. Die Beamten trafen den Mann im BWM sitzend an der Münsterstraße südlich von Ibbenbüren an. Es konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der 56-Jährige wurde für eine Blutprobe mit auf die Wache genommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. In Rheine wurden Polizeibeamte am Samstagmorgen (20.04.24) gegen 02.45 Uhr auf einen grauen Opel aufmerksam, der auf dem Konrad-Adenauer-Ring auf Höhe des Lingener Damms unterwegs war. Der Autofahrer zeigte Auffälligkeiten bei seiner Fahrweise. An der Salzbergener Straße wurde der 27-jährige Fahrer aus Goch (Kreis Kleve) kontrolliert. Ein Atemalkoholtest war positiv. Das Ergebnis: 1,8 Promille. Der 27-Jährige hatte keinen Führerschein. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe. Außerdem wurden Strafanzeigen gegen den Fahrer und den Halter des Autos gefertigt. Die Polizei appelliert an alle, die sich im Straßenverkehr mit Fahrzeugen bewegen: Fahren Sie stets nüchtern! Andernfalls gefährden Sie sich und andere. Das Fahren unter Alkoholeinfluss kann zu teils schweren Unfällen führen. Helfen Sie mit, damit die Straßen im Kreis Steinfurt sicherer werden!

