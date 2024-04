Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, aufgebrochener Zigarettenautomat Täter machen Beute

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (21.04.) gegen 16.05 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Grevener Landstraße in Höhe der Hausnummer 102. Am Automaten wurde von Unbekannten ein Sicherheitsbügel aufgeschnitten, dann hebelten die Täter den Automaten auf. Die komplette Ware wurde entwendet, und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Greven unter 02571/928-4455 zu melden.

