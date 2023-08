Emmerich am Rhein (ots) - Am Dienstag (29. August 2023) kam es zwischen 00:00 Uhr und 04:20 Uhr an der Bahnhofstraße in Emmerich zu einem schweren Diebstahl. Mehrere unbekannte Täter verschafften sich über den Hintereingang eines Mehrfamilienhauses Zutritt zum Gebäude und beschädigten dort eine Notausgangstür. Durch die Türe gelangten die Täter in die ...

mehr