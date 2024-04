Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, 41-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt Pkw erfasst Fußgänger

Steinfurt (ots)

Am Samstag (20.04.) gegen 17.30 Uhr hat sich auf der Kreuzung Westfalenring/Meerstraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 58-jährige Steinfurterin war mit einem Nissan auf dem Westfalenring in Richtung Burgsteinfurter Straße unterwegs. An der Kreuzung Meerstraße/Westfalenring ist ein 40-Jähriger, ebenfalls aus Steinfurt, plötzlich auf die Straße getreten und wurde von der Autofahrerin frontal erfasst. Hierbei wurde er schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Nissan wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Nach ersten Erkenntnissen zeigte die vorhandene Ampel für die Autofahrerin Grün. Wie genau der Fußgänger die Straße überqueren wollte, ist bislang nicht klar. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell