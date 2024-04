Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Schule mit Graffiti besprüht - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Osterwochenende, in der Zeit von Donnerstag (28.03.24) bis Dienstag (02.04.24), ist das Gebäude der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln an der Osnabrücker Straße von Unbekannten mit Graffiti besprüht worden.

Die Schule wurde rundherum mit Farbe besprüht. Dadurch ist ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstanden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu melden.

