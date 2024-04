Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1. Geparkter Pkw angefahren - Zeugenaufruf Ein 31-jähriger Mann aus Fulda parkte seinen grauen PKW Audi A 4, in der Zeit von Ostersonntag (31.03.) 21.00 Uhr bis Ostermontag (01.04.) 06.15 Uhr, ordnungsgemäß in Fulda in der Schillerstraße rechtsseitig auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 72. Hierzu parkte der 31-Jährige seinen PKW rückwärts in die dortige Parklücke ein. Als dieser dann am frühen Morgen seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er einen frischen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Die oder der unbekannte Verursacherin / Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken aus der daneben befindlichen Parklücke den PKW des 31-Jährigen. Anschließend flüchtete die oder der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer: 0661-1050, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

2. Verkehrsunfallflucht - Fahrerin alkoholisiert Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8.500 Euro ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Ostermontag (01.04.) gegen 06.10 Uhr in der Kohlhäuser Straße Höhe Hausnummer 9 in Fulda. Eine 33-jährige Frau aus Neuhof befuhr mit ihrem PKW Audi A 3 die Kohlhäuser Straße - aus Fahrtrichtung Wallweg - kommend in Fahrtrichtung Mainstraße. In der Kohlhäuser Straße in Höhe Hausnummer 9 kam die 33-jährige Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem am rechten Fahrbahnrand entgegengesetzt der Fahrtrichtung geparkten PKW VW Jetta. Nach dem Zusammenprall mit dem geparkten PKW setzte die 33-Jährige jedoch ihre Fahrt zunächst ungehindert fort und flüchtete von der Unfallstelle. Da jedoch bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge der vordere rechte Reifen ihres PKW beschädigt wurde, endete letztendlich die Fahrt der 33-Jährigen in der Kohlhäuser Straße in Höhe der Hausnummer 49. Der PKW Audi war nicht mehr fahrbereit. Da im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bei der 33-Jährigen deutlich Atemalkoholgeruch festzustellen war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein der Fahrerin sichergestellt. Die Ermittlungen dauern noch an.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell