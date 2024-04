POL-OH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bebra (ots) - Am Sonntag (31.03.), gegen 18.40 Uhr, kam es in Bebra in der Hersfelder Straße, vor der dortigen Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 27-jährige Frau aus Bad Hersfeld wollte mit ihrem PKW von dem Gelände der Tankstelle, auf die bevorrechtigte Hersfelder Straße in Richtung stadtauswärts einfahren. Sie übersah beim Einfahren offenbar einen 18-jährigen Kradfahrer aus Rotenburg, ...

