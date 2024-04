Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Audi-Fahrer flüchtet vor Polizei

Osthessen (ots)

Am Sonntagnachmittag (31.03.), gegen 15 Uhr, fielen zwei osteuropäische Staatsbürger in einem Audi A 4 in der Ortslage von Neuhof durch ihr "Poserverhalten" auf und sollten deswegen durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg einer Kontrolle unterzogen werden. Der 31-jährige Fahrer gab jedoch Gas und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung durch die Ortsmitte von Neuhof konnte der Audifahrer jedoch gestellt werden. Allein dem geringen Verkehrsaufkommen zum Tatzeitpunkt ist es zu verdanken, dass es durch das Verhalten des Fahrers zu keinem Verkehrsunfall kam. Die beiden männlichen Fahrzeuginsassen waren offenbar alkoholisiert und standen vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest und ein Drogentest verliefen jeweils positiv. Bei einer Fahrzeugdurchsuchung wurden zudem noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Der Audi wies nicht unerhebliche technische Mängel auf und wurde daher durch die Polizei stillgelegt. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt und dem Beschuldigten vorläufig der Führerschein entzogen. So muss sich der Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Neuhof wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln verantworten. Zudem wurde am letzten Tag der Illegalität ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Cannabis eingeleitet.

Gefertigt: POK Bau (Polizeiautobahnstation Petersberg)

