Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Bebra (ots)

Am Sonntag (31.03.), gegen 18.40 Uhr, kam es in Bebra in der Hersfelder Straße, vor der dortigen Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 27-jährige Frau aus Bad Hersfeld wollte mit ihrem PKW von dem Gelände der Tankstelle, auf die bevorrechtigte Hersfelder Straße in Richtung stadtauswärts einfahren. Sie übersah beim Einfahren offenbar einen 18-jährigen Kradfahrer aus Rotenburg, der die Hersfelder Straße stadteinwärts befuhr. Trotz eines Ausweichmanövers des Kradfahrers kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch sich der 18-Jährige leicht verletzte. Ein Rettungswagen war nicht im Einsatz, da sich der Rotenburger eigenständig in ärztlichen Behandlung begeben wollte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 2.000 Euro.

Gefertigt: PSt. Rotenburg, POK Weirich

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell