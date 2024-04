Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, 77-jähriger Autofahrer schwer verletzt Auffahrunfall auf der Taubenstraße

Steinfurt (ots)

Ein 77-jähriger Autofahrer aus Greven ist am Mittwoch (17.04.24) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Zunächst fuhr gegen 17.30 Uhr der Grevener mit einem blauen Opel Meriva auf der Taubenstraße in Richtung Lerchenfeld. Ein 22-jähriger Mann aus Stadtlohn (Kreis Borken) fuhr zu dieser Zeit mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine hinter dem 77-Jährigen. An der Kreuzung mit dem Brookweg bremste der Autofahrer, weil die Ampel vor ihm auf Rot wechselte. Dies bemerkte der 22-Jährige offenbar zu spät. Er fuhr in das Heck des Autos auf. Dabei wurde der 77-Jährige schwer verletzt, er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann aus Stadtlohn verletzte sich leicht. Am Auto entstand in Totalschaden, der Wagen wurde abgeschleppt.

