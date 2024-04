Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Firma

Westerkappeln (ots)

In der Zeit von Freitag (12.04.24), 15.30 Uhr bis Montag (15.04.24), 07.20 Uhr ist in eine Firma im Gewerbegebiet am Gartenkamp eingebrochen worden. Unbekannte schlugen diverse Glasscheibe an einem Hallentor ein und entwendeten eine Vielzahl an Kupferrohren und weitere Kupferteile. Insgesamt beläuft sich der Wert des Diebesguts auf eine hohe fünfstellige Summe. Zum Transport der Beute nutzten die Täter vermutlich einen firmeneigenen Gabelstapler. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.

