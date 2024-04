Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Radfahrer verstorben

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (18.04.24) ist ein Radfahrer um 14.50 Uhr auf der Ostendorfer Straße ums Leben gekommen. Der 69-Jährige ist mit seinem Pedelec nach Zeugenaussagen die Ostendorfer Straße in Fahrtrichtung Steinfurt gefahren, dann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich dabei um einen medizinischen Notfall. Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe und versorgten den Steinfurter bis zum Eintreffen der sofort verständigten Rettungskräfte. Der Radfahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Dort verstarb er. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallteam eingesetzt und die Ostendorfer Straße war für insgesamt 2,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell