Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 30-Jähriger bei Streitigkeiten mit Messer lebensgefährlich verletzt, 28-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Steinfurt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster Ein 28-jähriger Deutscher hat am Samstagnachmittag (20.04., 16:14 Uhr) einen 30-Jährigen in einem Einfamilienhaus in Ibbenbüren lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zwischen dem 28-Jährigen und seinem 30-jährigen Schwager an der Anschrift des Täters an der Rosenstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf verletzte der 28-Jährige seinen Schwager und seinen 31-jährigen Bruder mit einem Küchenmesser. Der 31-Jährige wurde durch das Messer leicht an seiner Hand, der 30-Jährige im Bauchraum schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst mit einem Pkw, stellte sich im Verlauf der Nacht auf einer Polizeiwache und wurde von Polizisten festgenommen. Bei der Polizei Münster ist eine Mordkommission unter der Leitung von Joachim Poll im Einsatz. Presseauskünfte erteilt Staatsanwältin Ann-Kathrin Schindler unter der Rufnummer 01722913810.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell