POL-ST: Flucht vor der Polizei erfolglos. Zeugen gesucht.

Steinfurt (ots) - Am Osterwochenende, in der Zeit von Donnerstag (28.03.24) bis Dienstag (02.04.24), ist das Gebäude der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln an der Osnabrücker Straße von Unbekannten mit Graffiti besprüht worden. Die Schule wurde rundherum mit Farbe besprüht. Dadurch ist ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

