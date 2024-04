Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, BMW Cabrio beschädigt

Greven (ots)

Am Mittwoch (17.04.) ist in der Zeit von 07.30 Uhr bis 15.15 Uhr ein schwarzer BMW 320 CI Cabrio von einem Unbekannten beschädigt worden. Der BMW war auf der Straße Up'n Nien Esch in Höhe der Hausnummer 2 geparkt. An dem Auto entstand nach ersten Ermittlungen ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder etwas zum flüchtigen Fahrzeug sagen können. Hinweise nimmt die Polizei in Greven entgegen, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell