POL-HX: Tiguan fährt auf Nissan auf

Warburg (ots) - Am Samstag, 16.03.2024, kam es gegen 12:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Eine 23-jährige Frau aus Eschenburg befuhr mit ihrem Pkw VW die B7 von Ossendorf kommend in Fahrtrichtung Warburg. An der Abfahrt zur B252 beabsichtigte sie nach links in Richtung B252 abzubiegen. Ihr entgegen fuhr ein 54-jähriger Warburger mit seinem PKW Audi. Im Einmündungsbereich kam zum ...

mehr