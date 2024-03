Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zweijähriges Kind von Pkw erfasst

Bad Driburg (ots)

In der Pyrmonter Straße in Bad Driburg kam es am Donnerstag, 14. März, gegen 15.55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein zweijähriges Kind wurde von einem Opel Zafira angefahren. Eine 32-Jährige aus Bad Driburg fuhr mit ihrem Zafira auf der Pyrmonter Straße in Fahrtrichtung Lange Straße. Kurz vor der Einmündung zur Langen Straße lief von rechts, zwischen zwei geparkten Pkw, ein zweijähriges Kind auf die Straße. Trotz einer Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Das Kind verletzte sich und wurde in Begleitung seiner Mutter in ein Krankenhaus gefahren. Am Pkw entstand kein Sachschaden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell