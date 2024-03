Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Sekundenschlaf - Pkw landet auf dem Dach

Brakel (ots)

Am Donnerstag, 14. März, gegen 17.50 Uhr, kam es auf der B 252 bei Brakel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Steinheimer war mit seinem VW Arteon von Brakel in Richtung Steinheim unterwegs. Kurz hinter der Abfahrt Bellersen kam der Pkw rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Von dort schleuderte der VW zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Steinheimer stieg selbständig aus dem Wrack. Ein Rettungswagen fuhr den Fahrzeugführer in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B252 komplett gesperrt. Nach ersten Ermittlungen gab der Steinheimer an, dass er am Steuer eingeschlafen sei. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde durch Beamten der Kreispolizeibehörde Höxter vor Ort sichergestellt./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell