Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit fast 110 km/h durch Höxter gerast

Höxter (ots)

Gleich 58 km/h schneller als erlaubt war ein Osnabrücker mit seinem VW in Höxter unterwegs. Er war am Montagabend, 11. März, gegen 23.30h in der Innenstadt von Höxter in eine mobile Geschwindigkeitskontrolle der Polizei geraten.

Dem 36-Jährigen, der mit fast 110 km/h gemessen wurde, drohen 560 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot sowie der Eintrag von zwei Punkten im Zentralregister des Kraftfahrbundesamtes in Flensburg.

Im Zuge der Steigerung der Verkehrssicherheit im Kreis Höxter führt die Polizei, auch zu ungewöhnlichen Zeiten, vor allem an Unfallschwerpunkten Geschwindigkeitskontrollen durch.

