Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gegen Gartenmauer geprallt und geflüchtet

Steinheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist in Steinheim gegen eine Gartenmauer geprallt und anschließend geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Hausbewohner hatte am Donnerstag, 7. März, gegen 12.50 Uhr einen Knall vor seinem Wohnhaus in der Von-Bodelschwingh-Straße 9 vernommen und daraufhin die beschädigte Mauer bemerkt.

Der Anwohner sah noch einen blauen Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit Richtung Kolpingstraße davonfahren. Blaue Farbreste konnten anschließend auch auf der verschobenen Gartenmauer festgestellt werden. Jetzt werden Zeugen gesucht, die bei der Aufklärung helfen können. Hinweise an Telefon 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell