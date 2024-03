Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zaun beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Bad Driburg (ots)

Ein Zaun in in der Geschwister-Scholl-Straße in Bad Driburg ist durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Vorfall muss sich in dem Zeitraum zwischen dem 8. und 11. März ereignet haben, der Verursacher hatte sich unerkannt vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter ermittelt und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen oder kann Angaben dazu machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen.

