POL-HX: Fahrradfahrer fährt gegen geparkten Pkw und verletzt sich schwer

Beverungen (ots)

In der Weredunstraße in Beverungen Wehrden kam es am Donnerstag, 14. März, gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Beverunger fuhr mit seinem Rennrad auf der Weredunstraße in Richtung Am Bahndamm. Dort übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Astra. Er fuhr gegen den Opel und stürzte. Dabei verletzte sich der 31-Jährige. Er informierte selbstständig den Rettungsdienst, welcher ihn mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportierte. Am geparkten Astra entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro./rek

