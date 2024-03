Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Warburg (ots)

Am Samstag, 16.03.2024, kam es gegen 12:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Eine 23-jährige Frau aus Eschenburg befuhr mit ihrem Pkw VW die B7 von Ossendorf kommend in Fahrtrichtung Warburg. An der Abfahrt zur B252 beabsichtigte sie nach links in Richtung B252 abzubiegen. Ihr entgegen fuhr ein 54-jähriger Warburger mit seinem PKW Audi. Im Einmündungsbereich kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im PKW VW saß zudem eine 20-jährige Mitfahrerin. Im PKW Audi saßen zwei Mitfahrerinnen (53 Jahre und 23 Jahre). Alle Personen wurden nach notärztlicher Versorgung am Unfallort dem Klinikum in Warburg zugeführt. Die Beifahrerin aus dem PKW Audi wurde schwer verletzt. Die vier anderen Personen wurden leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. / Doh

