Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Verursacher flüchtet Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Samstagabend (20.04.) ereignete sich um etwa 20.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Altenberger Straße in Höhe des Piggenweg. Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem roten Toyota die Altenberger Straße in Richtung Nordwalde. Eigenen Angaben zufolge sei plötzlich ein dunkler Kombi von links aus dem Piggenweg gekommen und in das Auto der Nordwalderin gefahren. Der unbekannte Fahrer stieg kurz aus und hat seinen Passat aus dem Toyota herausgeschoben. Anschließend stieg er wieder in sein Auto und flüchtete damit in Richtung Laerstraße. Die Fahrerin des Toyotas wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In dem Auto saß noch ein 9-jähriges Kind, dies wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, beschreiben den Fahrer des dunklen Kombi wie folgt: Männlich, etwa 25-30 Jahre alt, ungefähr 1.90 Meter groß und dunkel gekleidet. Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Steinfurt unter 02551-154115 zu melden.

