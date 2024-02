Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Bilanz der KPB Kleve zu den Karnevalszügen am Nelkensamstag

Kreis Kleve (ots)

Am heutigen Nelkensamstag (10. Februar 2024) feierten die Jecken im Kreis Kleve bei sonnigem Wetter und guter Laune weitestgehend friedlich und ausgelassen. Lediglich beim Karnevalsumzug in Emmerich-Elten kam es zu einer Körperverletzung sowie einer Autofahrt unter dem Einfluss berauschender Substanzen, nach welcher dem Verkehrteilnehmden eine Blutprobe entnommen wurde. Bei den Umzügen in Veert, Rheurdt und Issum-Sevelen wurden knapp 50 Jugendliche überprüft. Für die kommenden Karnevalstage wird die KPB Kleve weiterhin Unterstützung von der Bereitschaftspolizei erhalten, um die Veranstaltungen zu begleiten und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Allen Närrinnen und Narren wünschen wir auch weiter schöne und friedliche Karnevalstage. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell